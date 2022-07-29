Депутат Мособлдумы Голубев рассказал о работе гериатрической помощи в Подмосковье

Депутат Московской областной думы Андрей Голубев рассказал, что кабинеты гериатрической помощи в 2021 году посетили 2868 пациентов. А на стационарных койках получили медицинскую помощь 4812 человек.
До конца 2022 года в Московской области планируется открытие 13 кабинетов гериатрической помощи, рассказал в беседе с «Радио 1» председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев.
Он подчеркнул, что помощь людям старше 60 лет направлена на восстановление здоровья и продление активного долголетия. Врач-гериатр обеспечивает пациентам максимально эффективную комплексную терапию.
Голубев добавил, что, помимо кабинетов гериатрической помощи, существует помощь стационарная. Работает базовый стационар на 90 коек в Московском областном госпитале Ветеранов Войн, в котором помогают пациентам старше 60 лет с диагнозом старческая астения, так называется физиологический синдром, проявляющийся общей слабостью, медлительностью и потерей веса.
Гериатрическая помощь уже дает результаты в области: за последние 20 лет средняя продолжительность жизни граждан выросла на 8 лет, составляет 78,5 лет у женщин и 68,5 лет у мужчин. Важно увеличить продолжительность жизни людей старшего возраста, важно, чтобы люди могли вести активный образ жизни, отметил Голубев.