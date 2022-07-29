Депутат Мособлдумы Голубев рассказал о работе гериатрической помощи в Подмосковье

Гериатрическая помощь уже дает результаты в области: за последние 20 лет средняя продолжительность жизни граждан выросла на 8 лет, составляет 78,5 лет у женщин и 68,5 лет у мужчин. Важно увеличить продолжительность жизни людей старшего возраста, важно, чтобы люди могли вести активный образ жизни, отметил Голубев.