Депутат Морозов пригрозил Польше «поставить ее в очередь на денацификацию»

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Выпады со стороны премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об уничтожении Русского мира вынудят Россию «поставить ее в очередь на денацификацию». Такое заявление в своем Telegram-канале сделал председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
Политика также возмутили слова Моравецкого о контрибуции Киеву, которую якобы должна выплатить Москва.
«Своими заявлениями о России как “раковой опухоли” и о “контрибуции”, которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацифицацию после Украины», — написал депутат.
Матеуш Моравецкий ранее сравнил Русский мир с «раковой опухолью». Премьер Польши заявил о необходимости избавиться от него.
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