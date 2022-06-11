Депутат Миронов предложил расширить льготы ветеранам боевых действий

«Еще до начала спецоперации мы предлагали расширить льготы и сделать их более справедливыми. В частности, предоставлять жилье всем ветеранам, индексировать выплаты на величину выше инфляции, гарантировать досрочный выход на пенсию. Уверен, в новых реалиях государство может пойти на предоставление дополнительных льгот тем, кто защищает будущее страны с риском для жизни», — цитируют Миронова «Вести Подмосковья».