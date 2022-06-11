Депутат Миронов предложил расширить льготы ветеранам боевых действий

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой предоставить дополнительные льготы ветеранам боевых действий, в том числе и участникам спецоперации на Украине.
Депутат предложил обеспечивать ветеранов боевых действий на безвозмездной основе энергоресурсами. В частности, им могут бесплатно предоставить газ, электричество и автомобильное топливо.
«Еще до начала спецоперации мы предлагали расширить льготы и сделать их более справедливыми. В частности, предоставлять жилье всем ветеранам, индексировать выплаты на величину выше инфляции, гарантировать досрочный выход на пенсию. Уверен, в новых реалиях государство может пойти на предоставление дополнительных льгот тем, кто защищает будущее страны с риском для жизни», — цитируют Миронова «Вести Подмосковья».
Кроме того, парламентарий обратил внимание на то, что западные санкции привели к росту цен на энергоносители, однако в стране фиксируются их излишки. При этом ветеранам доступны определенные скидки, но вместо них можно выделять ресурсы бесплатно по среднедушевой норме потребления.