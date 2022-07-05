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Депутат Миронов предложил переименовать Калининград в Владибалтийск для придания статуса краю

Депутат Миронов предложил переименовать Калининград в Владибалтийск для придания статуса краю
globallookpress/Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Калининграду стоит дать новое название. С такой инициативой выступил руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов.

Политик в интервью газете «Янтарный край» сказал, что Калининградская область, которая является для России стратегически важной территорией, должна приобрести особый статус. 

«Калининград можно назвать, например, Владибалтийском. А Калининградскую область переименовать в, соответственно, Балтийский край. Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики. Но, разумеется, решать этот вопрос должны жители региона», — предложил Миронов.

Напомним, что ранее Литва запретила транзит санкционных товаров из России в Калининградскую область. В ответ на это Москва готовит соответствующие меры.

госдума калининград миронов справедливая россия
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