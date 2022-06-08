Депутат Миронов подтвердил, что находился в авто в момент наезда на курьера в Москве

Курьер пострадал при наезде иномарки в центре Москвы. Выяснилось, что автомобиль числится за депутатом Госдумы Сергеем Мироновым, который в момент аварии находился в салоне машины. Об этом сообщил сам парламентарий в своем Telegram-канале.
Напомним, что инцидент произошел сегодня на Сретенке: Genesis депутата сбил курьера на велосипеде, когда тот переезжал пешеходный переход, сообщал A42.RU.
По словам Миронова, самого столкновения он не видел, поскольку в машине всегда работает с документами. Однако как только это случилось, и водитель увидел, что велосипедист жив, сразу сообщил об этом парламентарию.
«Когда мне об этом сообщили, я попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД. Мы ждали приезда тех и других», — написал депутат.
В настоящий момент пострадавший находится в больнице. Медики диагностировали у него травму ноги. Миронов выразил надежду на скорейшее выздоровление курьера и заявил, что поможет ему восстановиться.