Депутат Милонов раскритиковал ВС США после снимка американского адмирала-трансгендера

Внешний вид американского адмирала-трансгендера Рейчел Левин в юбке и туфлях на каблуках является показателем состояния Вооруженных сил США. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Так он прокомментировал снимок военного с приема в посольстве Франции по случаю Дня взятия Бастилии.
«Я совершенно не переживаю, потому что, если у нашего противника США такие адмиралы, значит все хорошо у нас самих. Потому что армия — это прежде всего дух, традиции, ценности», — подчеркнул Милонов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала западные ценности после данного снимка. Она также призвала бороться за традиционные.