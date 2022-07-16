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Депутат Милонов раскритиковал ВС США после снимка американского адмирала-трансгендера

Депутат Милонов раскритиковал ВС США после снимка американского адмирала-трансгендера
Федеральное агентство новостей

Внешний вид американского адмирала-трансгендера Рейчел Левин в юбке и туфлях на каблуках является показателем состояния Вооруженных сил США. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Так он прокомментировал снимок военного с приема в посольстве Франции по случаю Дня взятия Бастилии.

«Я совершенно не переживаю, потому что, если у нашего противника США такие адмиралы, значит все хорошо у нас самих. Потому что армия — это прежде всего дух, традиции, ценности», — подчеркнул Милонов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала западные ценности после данного снимка. Она также призвала бороться за традиционные.

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