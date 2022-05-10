Депутат Милонов получил документы жителей ЛНР, погибших от обстрелов украинских силовиков

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что Вооруженные силы России смогли сохранить документы жителей Луганской Народной Республики, погибших от обстрелов украинскими формированиями.
Националисты не позволяют мирным гражданам покинуть город Попасная. 9 мая была организована эвакуация всех, кто находился в горячей точке, однако украинские силовики сорвали ее обстрелами, в результате которых погибли люди. Российские военнослужащие передали депутату документы всех скончавшихся.
«Это документы тех, кто погиб сейчас, только что в результате нападения ВФУ, бандитов украинских на мирных жителей. Мы оформим все, чтобы все по закону, похороним всех достойно. И самое главное, отдавая почести тем людям, которые погибли, мы не будем долго ждать для того, чтобы те, кто это сделал, ответили за это в десятикратном размере», — цитирует парламентария ФАН.
Милонов на данный момент находится в ЛНР с гуманитарной целью и сам регулярно становится свидетелем того, как украинские националисты используют мирных граждан в качестве живого щита.