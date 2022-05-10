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    Депутат Милонов получил документы жителей ЛНР, погибших от обстрелов украинских силовиков

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Депутат Милонов получил документы жителей ЛНР, погибших от обстрелов украинских силовиков

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    vk.com / Виталий Милонов

    Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что Вооруженные силы России смогли сохранить документы жителей Луганской Народной Республики, погибших от обстрелов украинскими формированиями.

    Националисты не позволяют мирным гражданам покинуть город Попасная. 9 мая была организована эвакуация всех, кто находился в горячей точке, однако украинские силовики сорвали ее обстрелами, в результате которых погибли люди. Российские военнослужащие передали депутату документы всех скончавшихся.

    «Это документы тех, кто погиб сейчас, только что в результате нападения ВФУ, бандитов украинских на мирных жителей. Мы оформим все, чтобы все по закону, похороним всех достойно. И самое главное, отдавая почести тем людям, которые погибли, мы не будем долго ждать для того, чтобы те, кто это сделал, ответили за это в десятикратном размере», — цитирует парламентария ФАН.

    Милонов на данный момент находится в ЛНР с гуманитарной целью и сам регулярно становится свидетелем того, как украинские националисты используют мирных граждан в качестве живого щита.

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