Депутат Милонов получил документы жителей ЛНР, погибших от обстрелов украинских силовиков

«Это документы тех, кто погиб сейчас, только что в результате нападения ВФУ, бандитов украинских на мирных жителей. Мы оформим все, чтобы все по закону, похороним всех достойно. И самое главное, отдавая почести тем людям, которые погибли, мы не будем долго ждать для того, чтобы те, кто это сделал, ответили за это в десятикратном размере», — цитирует парламентария ФАН.