Депутат Милонов осудил управляющие компании Петербурга после обрушения знаменитой «башни поэтов»

Петербургские управляющие компании недобросовестно выполняют работу по ремонту зданий, из-за чего страдают горожане, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Политик прокомментировал недавнее обрушение фасада на балконе знаменитой «башни поэтов». В связи с этим Милонов отметил, что управляющие компании редко занимаются текущим ремонтом, доводя ситуацию до кризиса, передает Федеральное агентство новостей.
«Многие наши обслуживающие организации не демонстрируют хорошие результаты работы, поскольку многие горожане были лишены возможности выбирать свою обслуживающую компанию. В связи с этим мы в Госдуме приняли ряд важных инициатив, которые позволят людям контролировать такой выбор: многие обслуживающие компании выбираются против воли людей», — сообщил Милонов.
Он предложил провести всеобщее голосование по выбору управляющих компаний. Так получится спасти культурное наследие Петербурга.