Депутат Милонов осудил управляющие компании Петербурга после обрушения знаменитой «башни поэтов»

«Многие наши обслуживающие организации не демонстрируют хорошие результаты работы, поскольку многие горожане были лишены возможности выбирать свою обслуживающую компанию. В связи с этим мы в Госдуме приняли ряд важных инициатив, которые позволят людям контролировать такой выбор: многие обслуживающие компании выбираются против воли людей», — сообщил Милонов.