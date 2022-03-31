Депутат Милонов назвал Киев «столицей фашистской Украины»

«Считаю, что именно Киев должен быть столицей Украины, избавленной от фашизма. Сейчас Киев — это столица фашистской Украины. Украины, которая родилась в 1991 году из черных семян наследия Степана Бандеры. Все, что есть сегодня на Украине негативного, сегодня сосредоточено в Киеве», — подчеркнул Милонов.