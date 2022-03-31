Депутат Милонов назвал Киев «столицей фашистской Украины»

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России необходимо завершить спецоперацию, иначе националисты залижут раны и с помощью Запада через полгода все начнется снова, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.
Соответствующее заявление он сделал в авторской колонке для ФАН. По словам депутата, до завершения денацификации и ухода президента Украины Владимира Зеленского договариваться с Киевом по сути не о чем.
«Считаю, что именно Киев должен быть столицей Украины, избавленной от фашизма. Сейчас Киев — это столица фашистской Украины. Украины, которая родилась в 1991 году из черных семян наследия Степана Бандеры. Все, что есть сегодня на Украине негативного, сегодня сосредоточено в Киеве», — подчеркнул Милонов.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.