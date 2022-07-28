Депутат Кузнецов призвал ФСБ рассмотреть возможность запрета въезда солистов «Би-2» в Россию

Ранее, в конце апреля, музыканты из группы «Би-2» продемонстрировали свое несогласие с ведением спецоперации — они отменили свой концерт в Омске из-за баннера с надписью «Zа президента!». Инцидент вызвал большой общественный резонанс. Большинство россиян обрушились с критикой на музыкантов.