Депутат Красов объяснил, каким образом гражданским будет присваиваться статус ветерана СВО

Для того, чтобы получить статус ветерана, гражданским лицам достаточно будет одного дня командировки в зону проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявил первый замглавы комитета по обороне Госдумы Андрей Красов.
Во вторник, 5 июля, в Государственной думе был принят закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Также эти условия касаются и военных корреспондентов, отметил Красов для РИА Новости.
«Никаких сроков нет, даже одного дня хватит», — сказал он.
Ключевое условие, которое обязательно должно быть соблюдено — это официальное оформление командировки, отметил политик.