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Депутат Красов объяснил, каким образом гражданским будет присваиваться статус ветерана СВО

Депутат Красов объяснил, каким образом гражданским будет присваиваться статус ветерана СВО
Pavel Nemecek / CTK Photo / Global Look Press

Для того, чтобы получить статус ветерана, гражданским лицам достаточно будет одного дня командировки в зону проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом заявил первый замглавы комитета по обороне Госдумы Андрей Красов.

Во вторник, 5 июля, в Государственной думе был принят закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, которые принимали участие в спецоперации на Украине. Также эти условия касаются и военных корреспондентов, отметил Красов для РИА Новости.

«Никаких сроков нет, даже одного дня хватит», — сказал он.

Ключевое условие, которое обязательно должно быть соблюдено — это официальное оформление командировки, отметил политик.

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