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Депутат Килинкаров: Украина лишилась более 20% территории по итогам переворота 2014 года

Депутат Килинкаров: Украина лишилась более 20% территории по итогам переворота 2014 года
pexels.com

Украина лишилась более 20% территории в результате государственного переворота 2014 года. Об этом заявил депутат Верховной рады пятого, шестого и седьмого созывов от КПУ Спиридон Килинкаров.

По мнению политика, число оставшихся подконтрольными Киеву регионов зависит от агрессивности защиты независимости и целостности украинского государства.

«Может, мы чего-то делаем неправильно? Только никто этим вопросом там почему-то не задается», − отметил Килинкаров в беседе с корреспондентом ИА SM-News.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов допустил возможность организации референдума по вступлению региона в состав РФ, сообщили в RT.

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