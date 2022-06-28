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Депутат Кастюкевич рассказал о работе гумцентра «Единой России» в Херсонской и Николаевской областях

Депутат Кастюкевич рассказал о работе гумцентра «Единой России» в Херсонской и Николаевской областях
gov.ru / ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

Благодаря работе гуманитарного центра «Единой России» более 20 тысяч жителей Херсона, а также населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей получили 280 тонн помощи.

Свою работу в Херсоне гуманитарный центр «Единой России» начал в июне. По словам депутата Госдумы, замглавы фракции «Единая Россия» и руководителя гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игоря Кастюкевича, работа центра выстроена по определенному плану и уже стала постоянной.

«Нам очень помогают местные жители, благодаря их участию мы очень оперативно отрабатываем заявки. В регионе много одиноких стариков и инвалидов, мы не оставляем без внимания ни одно обращение», — написал он в своем Telegram-канале.

Помимо продуктов население получает лекарства, медицинскую и юридическую помощь. Вся гуманитарная помощь доставлена в Херсонскую и Николаевскую области при содействии Росгвардии, МЧС России и Министерства обороны РФ.

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RusNewsToday24
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