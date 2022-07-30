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Депутат Каргинов призвал наказать дипломата из Норвегии за русофобское высказывание

Депутат Каргинов призвал наказать дипломата из Норвегии за русофобское высказывание
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сотрудница консульства Норвегии должна понести наказание за слова о ненависти к гражданам России. Об этом заявил депутат Госдумы и член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов.

Ранее работника норвежского МИД Элисабет Эллингсен позволила себе оскорбительные высказывания о русских во время заселения в отель в Мурманске. Женщина кричала на администратора, используя нецензурные выражения.

«Любого, кто позволяет хамские высказывания в адрес русских, необходимо привлекать к ответственности. Требую показательную “порку” по всей строгости закона… Никому не дозволено оскорблять русских!», — написал Каргинов в своем Telegram-канале.

Парламентарий готов приложить все усилия для восстановления справедливости. Как сообщила представитель МИД России Мария Захарова, ведомство прорабатывает вариант реакции на поведение консульства Норвегии.

госдума россии лдпр норвегия
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