Депутат Каргинов призвал наказать дипломата из Норвегии за русофобское высказывание

Сотрудница консульства Норвегии должна понести наказание за слова о ненависти к гражданам России. Об этом заявил депутат Госдумы и член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов.
Ранее работника норвежского МИД Элисабет Эллингсен позволила себе оскорбительные высказывания о русских во время заселения в отель в Мурманске. Женщина кричала на администратора, используя нецензурные выражения.
«Любого, кто позволяет хамские высказывания в адрес русских, необходимо привлекать к ответственности. Требую показательную “порку” по всей строгости закона… Никому не дозволено оскорблять русских!», — написал Каргинов в своем Telegram-канале.
Парламентарий готов приложить все усилия для восстановления справедливости. Как сообщила представитель МИД России Мария Захарова, ведомство прорабатывает вариант реакции на поведение консульства Норвегии.