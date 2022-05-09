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    Депутат Хинштейн осудил решение «Яндекс.Такси» запретить водителям украшать машины к 9 Мая

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Депутат Хинштейн осудил решение «Яндекс.Такси» запретить водителям украшать машины к 9 Мая

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    Zamir Usmanov/Global Look Press

    Сервис «Яндекс.Такси» настоятельно рекомендовал водителям воздержаться от украшения машин георгиевскими лентами и наклейками с символикой Z. Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн узнал об этом от своих подписчиков.

    Любое украшение машины должно согласовываться с компанией. Хинштейн надеется, что такие действия происходят за спиной у основного руководства, которое должно незамедлительно принять меры.

    «Считаю такую позицию совершенно недопустимой», — написал парламентарий.

    На данный момент сервис не ответил на соответствующие вопросы. Хинштейн считает, что такие решения должны принимать исключительно водители.

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