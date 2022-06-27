Депутат Гурулев рассказал о доставке зенитных комплексов ВС РФ на остров Змеиный

Замкомандующего Черноморским флотом России по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников лично сыграл роль в доставке зенитных комплексов на остров Змеиный, рассказал депутат Государственной думы Андрей Гурулев.
По его словам, вопрос доставки на остров средств противовоздушной обороны ВС РФ стоял крайне остро на фоне неоднократных попыток Киева захватить его. Для этого нужен был плавучий кран СПК-54150, но его команда состояла только из гражданских, которые боялись идти на риск.
Парламентарий отметил, что, когда во время погрузки ЗРПК «Панцирь-С» десантный катер накренился, идти к Змеиному пришлось на плавучем кране. Для этого Ясников лично прошел ускоренное обучение работе на крановой установке и помог выгрузить комплекс на остров. В это время Вооруженные силы Украины нанесли по Змеиному удар тактической ракетой «Точка-У», однако промахнулись, а «Панцирь-С» благополучно заступил на боевое дежурство.