Депутат Гурулев рассказал о доставке зенитных комплексов ВС РФ на остров Змеиный

Парламентарий отметил, что, когда во время погрузки ЗРПК «Панцирь-С» десантный катер накренился, идти к Змеиному пришлось на плавучем кране. Для этого Ясников лично прошел ускоренное обучение работе на крановой установке и помог выгрузить комплекс на остров. В это время Вооруженные силы Украины нанесли по Змеиному удар тактической ракетой «Точка-У», однако промахнулись, а «Панцирь-С» благополучно заступил на боевое дежурство.