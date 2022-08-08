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Депутат Госдумы сравнил поведение Зеленского с персонажем одной из басен Крылова

Депутат Госдумы сравнил поведение Зеленского с персонажем одной из басен Крылова
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/Globallookpress

Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о референдуме на освобожденных территориях является очередным «трепом». Такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Недавно Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от возможных переговоров в случае проведения референдума в южных регионах. Речь идет о территориях, которые находятся под контролем России.

«Все это очередной треп Зеленского, который словно Моська – известный персонаж басни (Ивана Крылова. – Прим. ред.) – пытается запугивать Россию и параллельно плевать на мнение и право на самоопределение украинского народа, проживающего в освобожденных Херсонской и Запорожской областях», – сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.

Политик уверен, что не стоит обращать внимание на высказывание украинского лидера. По его словам, Зеленский уже давно ничего сам не решает.

госдума Зеленский Россия Украина шеремет
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