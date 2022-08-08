Депутат Госдумы сравнил поведение Зеленского с персонажем одной из басен Крылова

«Все это очередной треп Зеленского, который словно Моська – известный персонаж басни (Ивана Крылова. – Прим. ред.) – пытается запугивать Россию и параллельно плевать на мнение и право на самоопределение украинского народа, проживающего в освобожденных Херсонской и Запорожской областях», – сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.