Депутат Госдумы сравнил поведение Зеленского с персонажем одной из басен Крылова

Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о референдуме на освобожденных территориях является очередным «трепом». Такое мнение выразил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Недавно Владимир Зеленский заявил о готовности отказаться от возможных переговоров в случае проведения референдума в южных регионах. Речь идет о территориях, которые находятся под контролем России.
«Все это очередной треп Зеленского, который словно Моська – известный персонаж басни (Ивана Крылова. – Прим. ред.) – пытается запугивать Россию и параллельно плевать на мнение и право на самоопределение украинского народа, проживающего в освобожденных Херсонской и Запорожской областях», – сказал Шеремет в беседе с РИА Новости.
Политик уверен, что не стоит обращать внимание на высказывание украинского лидера. По его словам, Зеленский уже давно ничего сам не решает.