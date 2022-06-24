Депутат Госдумы Соловьев назвал экс-солиста «Ласкового мая» Шатунова талантливым и ярким певцом

Вопрос об увековечивании памяти экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова нуждается во внимании, заявил член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.
По словам депутата, на песнях Шатунова выросло целое поколение. Музыкант был талантливой и яркой личностью.
«Всем своим творчеством Шатунов нес добро, гуманизм, ни одной злой песни у него не было. Региональные власти, особенно там, где он родился, должны найти такую возможность и увековечить его память. На федеральном уровне тоже можно подумать об этом», — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Он пообещал обсудить этот момент на следующем пленарном заседании комитета. Также Соловьев выразил соболезнования родным и близким певца.
О смерти 48-летнего Юрия Шатунова стало известно 23 июня. Причиной стала острая сердечная недостаточность, вызванная обширным инфарктом.