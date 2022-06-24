Депутат Госдумы Соловьев назвал экс-солиста «Ласкового мая» Шатунова талантливым и ярким певцом

«Всем своим творчеством Шатунов нес добро, гуманизм, ни одной злой песни у него не было. Региональные власти, особенно там, где он родился, должны найти такую возможность и увековечить его память. На федеральном уровне тоже можно подумать об этом», — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.