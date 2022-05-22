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Депутат Госдумы Швыткин допустил применение российских «Сарматов» в случае конфликта с НАТО

Депутат Госдумы Швыткин допустил применение российских «Сарматов» в случае конфликта с НАТО
Минобороны России

Российские военные задействуют межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» в случае начала вооруженного конфликта с НАТО, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

При этом он подчеркнул, что одного «Сармата» хватит, чтобы уничтожить всю Великобританию. На это уйдет всего две минуты.

«Россия была, есть и будет сторонником многополярного мира. При этом достаточно всего одной ракеты “Сармат”, чтобы стереть любых наших врагов с лица земли в случае их нападения», — сказал парламентарий.

По его словам, на сегодняшний день российское стратегическое вооружение на десятилетие опережает аналогичные ударные системы стран Североатлантического альянса.

Вооружение НАТО Россия сармат швыткин
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RusNewsToday24
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