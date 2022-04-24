Депутат Госдумы Шхагошев: Россия зеркально ответит на выпады против своего посольства в США

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Москва равноценно отреагирует на демарш Вашингтона с блокировкой работы российского посольства в США. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.
Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции отреагировал на слова российского посла Анатолия Антонова. Дипломат пожаловался на препятствия в работе дипмиссии, которые чинит американская сторона.
«Практически США делают все, чтобы итогом всех этих действий было прекращение хоть какого-нибудь диалога между двумя странами, а это очень опасно для всех, учитывая, что США и Россия — это ядерные державы», — отметил парламентарий в беседе с РИА Новости.
По мнению политика, реакция Вашингтона является следствием спецоперации РФ на Украине. Депутат раскрыл, чем она обернется для однополярного мира. Вынужденный шаг Москвы разрушит остатки однобокой идеологии, убежден Шхагошев.
Напомним, что РФ ведет спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Киевский режим восемь лет устраивал в регионе геноцид русскоязычного населения, а западные страны предпочитали отмалчиваться.