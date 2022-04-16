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    Депутат Госдумы Шхагошев назвал Зеленского подлецом

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
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    Недавний призыв
    украинского президента Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену о
    признании России как якобы «страной-спонсором терроризма» — это выход за «красную
    черту». Такое мнение высказал РИА Новости депутат Государственной думы Адальби
    Шхагошев.

    Газета Washington
    Post, ссылаясь на информированные источники, написала о призыве Зеленского к
    Байдену. По словам Шхагошева,
    РФ годами боролась с международным террором и сумела предотвратить формирование
    террористического государства в Сирии. В связи с этим политик охарактеризовал призыв Зеленского как «обращение подлеца к сумасшедшему».

    «Зеленский обращается к президенту страны, которая создала
    и взрастила “Аль-Каиду” (запрещена в РФ), убила миллион иракцев,
    повесила Саддама Хуссейна, сказав, что там химоружие, и весь мир об этом знает;
    разгромила Ливию, оставила Афганистан в руках Талибана** (находится под
    санкциями ООН за террористическую деятельность) и бежала оттуда», — заявил
    депутат.

    Ранее Володин обвинил
    Зеленского во лжи после его слов о подготовке к «войне» с Россией. По его
    словам, Киев обманывал мировое сообщество, когда заявлял о нежелании столкновения
    с РФ.

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