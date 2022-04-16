Депутат Госдумы Шхагошев назвал Зеленского подлецом

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Недавний призыв
украинского президента Владимира Зеленского к президенту США Джо Байдену о
признании России как якобы «страной-спонсором терроризма» — это выход за «красную
черту». Такое мнение высказал РИА Новости депутат Государственной думы Адальби
Шхагошев.
Газета Washington
Post, ссылаясь на информированные источники, написала о призыве Зеленского к
Байдену. По словам Шхагошева,
РФ годами боролась с международным террором и сумела предотвратить формирование
террористического государства в Сирии. В связи с этим политик охарактеризовал призыв Зеленского как «обращение подлеца к сумасшедшему».
«Зеленский обращается к президенту страны, которая создала
и взрастила “Аль-Каиду” (запрещена в РФ), убила миллион иракцев,
повесила Саддама Хуссейна, сказав, что там химоружие, и весь мир об этом знает;
разгромила Ливию, оставила Афганистан в руках Талибана** (находится под
санкциями ООН за террористическую деятельность) и бежала оттуда», — заявил
депутат.
Ранее Володин обвинил
Зеленского во лжи после его слов о подготовке к «войне» с Россией. По его
словам, Киев обманывал мировое сообщество, когда заявлял о нежелании столкновения
с РФ.