«Зеленский обращается к президенту страны, которая создала

и взрастила “Аль-Каиду” (запрещена в РФ), убила миллион иракцев,

повесила Саддама Хуссейна, сказав, что там химоружие, и весь мир об этом знает;

разгромила Ливию, оставила Афганистан в руках Талибана** (находится под

санкциями ООН за террористическую деятельность) и бежала оттуда», — заявил

депутат.