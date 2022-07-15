Депутат Госдумы Шеремет: США начали «интенсивно сливать» Украину

Соединенные Штаты «начали сливать» Украину, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, предложив киевской власти «тренировать руки», чтобы удержаться за «шасси американских самолетов».
Шеремет подчеркнул, что пока Киеву поступает списанное оружие из стран Запада, американцы бегут с Украины. США пытаются затянуть кризис и утопить государство в крови, добавил он.
«США начали интенсивно сливать Украину. Их непостоянство, предательство и цинизм ярко просматривается в Афганистане. Такая же участь ждет Украину и ее нацистскую верхушку», — заявил Шеремет.
По мнению депутата, киевской верхушке пора задуматься о своей дальнейшей судьбе и начать «разрабатывать руки, чтобы цепляться за шасси американских самолетов», поскольку всем «предателям» мест на хватит.
Напомним, накануне посольство США призвало своих граждан немедленно покинуть Украину. В то же время ЕС отложил финансовую помощь Киеву, а американские власти заявили о заморозке программы ленд-лиза для Украины.
Ранее издание Infox рассказало, что Вашингтон был вынужден признать успех специальной военной операции ВС РФ на Украине.