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Депутат Госдумы Шеремет счел уловкой решение Киева об эвакуации из ДНР

Депутат Госдумы Шеремет счел уловкой решение Киева об эвакуации из ДНР
wikipedia.org/Oleksandr Malyon /CC BY-SA 4.0

Киев хочет выманить население с территории ДНР. Так считает депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Политик в беседе с журналистами РИА Новости прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского. Шеремет счел уловкой решение Киева об эвакуации из ДНР

«Киевские политические проходимцы задумали очередную уловку. Они сначала выманят население из Донбасса, создав невыносимые условия для жизни, а потом этими же людьми будут прикрываться, отправляя их на передовую», — рассказал депутат изданию.

Ранее в Киеве сообщили, что на подконтрольной украинским властям территории ДНР проведут обязательную эвакуацию. Планируется вывезти 220 тысяч человек.

ДНР Киев шеремет эвакуация
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