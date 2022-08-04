Депутат Госдумы Попов рассказал об ответе России на переход Киевом красных линий с минами «Лепесток» в Донбассе

Москва не рассчитывает, что после очередных преступлений против человечности в Донбассе со стороны Киева ООН продемонстрирует адекватную реакцию. Украина перешла еще одну красную черту, применив «Лепестки» против мирного населения, теперь ее ждет возмездие, отметил в беседе с «Народными Новостями» депутат Госдумы, ведущий программы «60 минут» Евгений Попов.
Напомним, в конце июля в течение нескольких дней Вооруженные силы Украины обстреливали Донецк противопехотными фугасными минами нажимного типа «Лепесток». Россия передала всю соответствующую информацию генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза Чжан Цзюню.
«Письмо будет распространено в качестве официального документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. После того, как мы подняли этот сюжет в Совете Безопасности 29 июля, многие коллеги в ООН спрашивали у нас подробности. Теперь у них есть дополнительная информация для оценки происходящего», — сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
Рассчитывать на адекватную реакцию Совбеза ООН не приходится, убежден Евгений Попов. По его мнению, организация давно превратилась в орган, не способный принимать консолидированные решения. Стороны занимаются лишь политическими пикировками, поэтому расследовать новое военное преступление в Донбассе предстоит России.
«Вся работа Совбеза ООН превратилась в «обмен любезностями». В этом смысле никаких действий от Организации Объединенных Наций, которые бы способствовали разминированию или прекращению Украиной античеловеческих действий, ждать не приходится. Это военное преступление. Оно должно быть расследовано. Пока ни одна международная организация не высказала заинтересованность в том, чтобы расследовать эти акты. Приходится нам самим. Что же, мы — терпеливый народ», — не сомневается наш собеседник.
Применив советские мины против мирного населения Донбасса, Киев в очередной раз показал свое бесчеловечное лицо, доказав готовность уничтожать людей по национальному и политическому признакам. Парламентарий убежден: украинские власти ответят за все преступления. Возмездие уже близко.
«Конечно, возмездие последует. Калечить простых мирных граждан с помощью допотопных средств ведения войны — не лезет ни в какие ворота. Есть какие-то красные линии, которые нельзя переходить. Киев их многократно растоптал. Отвечать придется. Искать здесь логику не стоит. Очевидно, это действия, направленные на геноцид определенной части украинского и русского народов. Нужно биться, сражаться, ликвидировать очаги бесчеловечности в Европе, чем мы и занимаемся», — подытожил Евгений Попов.
ПФМ-1 «Лепесток» производилась еще в советские времена. Поперечник изделия не превышает 120 миллиметров, масса — всего 80 граммов. Внутри легкого пластикового корпуса — 40 граммов взрывчатого вещества. Взрыватель нажимного действия становится на боевой взвод в течение 1-10 минут после сброса. Предусмотрен самоликвидатор, срабатывающий через 1-40 часов после взвода.
При стрельбе из РСЗО на максимальную дальность залпом из 16 снарядов 9М27К3 «Инкубатор» мины рассеиваются по эллипсу площадью до 150 гектаров. Среднее расстояние между отдельными минами не превышает десятка метров. Любой взрослый человек, а тем более ребенок, рискует погибнуть, наступив на ПФМ-1.
Ранее «Народные Новости» опубликовали эксклюзивные кадры работы инженерных войск России, которые занимаются разминирование Донецка.