Депутат Госдумы Попов рассказал об ответе России на переход Киевом красных линий с минами «Лепесток» в Донбассе

«Вся работа Совбеза ООН превратилась в «обмен любезностями». В этом смысле никаких действий от Организации Объединенных Наций, которые бы способствовали разминированию или прекращению Украиной античеловеческих действий, ждать не приходится. Это военное преступление. Оно должно быть расследовано. Пока ни одна международная организация не высказала заинтересованность в том, чтобы расследовать эти акты. Приходится нам самим. Что же, мы — терпеливый народ», — не сомневается наш собеседник.