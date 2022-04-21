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    Депутат Госдумы Пискарев: в России может появиться единый реестр иноагентов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Депутат Госдумы Пискарев: в России может появиться единый реестр иноагентов

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    Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

    Иноагентам в России могут запретить преподавательскую,
    воспитательную и просветительскую работу с несовершеннолетними. Это следует из
    проекта комиссии Госдумы, рассказал депутат Василий Пискарев.

    Как отметил председатель комиссии Госдумы по
    расследованию фактов вмешательства зарубежных государств во внутренние дела
    России, в стране может появиться единый реестр иноагентов. В настоящий момент
    их четыре.

    Согласно проекту по усовершенствованию норм
    соответствующего закона, иноагентам также предлагается запретить создавать
    информационную продукцию для несовершеннолетних в России.

    Вопрос о поправках в указанный закон поднимался еще в
    декабре 2021 года. Эту тему обсудили на встрече президента России Владимира
    Путина с представителями СПЧ.

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