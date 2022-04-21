Депутат Госдумы Пискарев: в России может появиться единый реестр иноагентов

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Иноагентам в России могут запретить преподавательскую,
воспитательную и просветительскую работу с несовершеннолетними. Это следует из
проекта комиссии Госдумы, рассказал депутат Василий Пискарев.
Как отметил председатель комиссии Госдумы по
расследованию фактов вмешательства зарубежных государств во внутренние дела
России, в стране может появиться единый реестр иноагентов. В настоящий момент
их четыре.
Согласно проекту по усовершенствованию норм
соответствующего закона, иноагентам также предлагается запретить создавать
информационную продукцию для несовершеннолетних в России.
Вопрос о поправках в указанный закон поднимался еще в
декабре 2021 года. Эту тему обсудили на встрече президента России Владимира
Путина с представителями СПЧ.
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