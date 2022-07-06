Депутат Госдумы Оглоблина предложила законодательно определить «фермерскую продукцию»

Депутат Государственной думы Юлия Оглоблина предложила разработать законопроект, которые даст определение понятию «фермерская продукция». Парламентарий считает, что это поможет фермерам продвигать свой товар.
Оглоблина указала, на проблему обратили внимание сами фермеры. Дело в том, что из-за отсутствия определения компании могут любой товар позиционировать как фермерский. Некоторые предприятия используют маркетинговые уловки, чтобы привлечь покупателей, желающих приобрести продукцию, которая на самом деле не является настоящим фермерским продуктом.
«У покупателей сложилось представление, что фермерская продукция сделана из натурального сырья, она самая вкусная, полезная, экологичная. При этом себестоимость настоящей фермерской продукции, произведенной малыми хозяйствами, значительно выше. Естественно, фермеры не могут конкурировать на рынке и продвигать свою продукцию рядом с разрекламированными брендами», — пояснила парламентарий на встрече депутатов с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.
Глава Минсельхоза в свою очередь напомнил, что недавно были закреплены критерии для экопродукции. Он также сообщил о готовности министерства вместе с законодателями и экспертами разработать критерии для обозначения фермерской продукции.