Депутат Госдумы Оглоблина предложила законодательно определить «фермерскую продукцию»

«У покупателей сложилось представление, что фермерская продукция сделана из натурального сырья, она самая вкусная, полезная, экологичная. При этом себестоимость настоящей фермерской продукции, произведенной малыми хозяйствами, значительно выше. Естественно, фермеры не могут конкурировать на рынке и продвигать свою продукцию рядом с разрекламированными брендами», — пояснила парламентарий на встрече депутатов с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.