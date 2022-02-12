Депутат Госдумы Никонов: Путин отвечает конструктивным диалогом на истерику Запада

Президент России Владимир Путин отвечает предметным диалогом о безопасности на истерию стран Запада. Об этом заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов.

Таким мнением парламентарий поделился после переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Депутат считает, что хозяин Белого дома не способен отойти от пропагандистской риторики.

«На американскую и прочую западную истерику Путин отвечает предметным разговором по проблемам архитектуры международной безопасности для всех», — заявил Никонов.

Ранее Путин и Байден завершили телефонный саммит, который продлился больше часа. Главными темами беседы политиков стала ситуация на Украине и вопросы по гарантиям безопасности, передает телеканал «360».

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