Депутат Госдумы Милонов предложил отправить трофейное оружие ВСУ в музеи

«Спасибо большое партнерам из Европейского союза. Мы массово получаем вот такие штуки. У нас и своего много, но вашего теперь тоже хватает, будем осваивать. Я вам даю хороший совет: вы больше “укропам” такие вещи не давайте, они ими пользоваться все равно не умеют толком, а у нас и свое хорошее, нам без надобности», — сообщил Милонов в беседе с Федеральным агентством новостей.