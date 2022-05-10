    В тренде

    Депутат Госдумы Милонов предложил отправить трофейное оружие ВСУ в музеи

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Депутат Госдумы Милонов предложил отправить трофейное оружие ВСУ в музеи

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Федеральное агентство новостей

    Изъятое вооружение, в том числе полученное Украиной из Евросоюза, можно отправлять в музеи, чтобы его изучало подрастающее поколение. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

    Парламентарий во время осмотра одного из освобожденных опорных пунктов украинских националистов, расположенного на территории ЛНР, обнаружил запасы вооружения, в том числе и западного производства. Так, например, он показал тубус гранатомета АТ4.

    «Спасибо большое партнерам из Европейского союза. Мы массово получаем вот такие штуки. У нас и своего много, но вашего теперь тоже хватает, будем осваивать. Я вам даю хороший совет: вы больше “укропам” такие вещи не давайте, они ими пользоваться все равно не умеют толком, а у нас и свое хорошее, нам без надобности», — сообщил Милонов в беседе с Федеральным агентством новостей.

    Кроме того, депутат не исключил возможности того, что трофейное оружие ВСУ могут отправить в музеи для демонстрации подрастающему поколению. Помимо этого, он обратил внимание на наградные документы «Правого сектора»* (организация является экстремистской и запрещена на территории РФ), которые, вероятно, владельцам получить уже не получится.

    • * – запрещенная в РФ экстремистская организация
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »