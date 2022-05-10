Депутат Госдумы Милонов предложил отправить трофейное оружие ВСУ в музеи

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Изъятое вооружение, в том числе полученное Украиной из Евросоюза, можно отправлять в музеи, чтобы его изучало подрастающее поколение. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Парламентарий во время осмотра одного из освобожденных опорных пунктов украинских националистов, расположенного на территории ЛНР, обнаружил запасы вооружения, в том числе и западного производства. Так, например, он показал тубус гранатомета АТ4.
«Спасибо большое партнерам из Европейского союза. Мы массово получаем вот такие штуки. У нас и своего много, но вашего теперь тоже хватает, будем осваивать. Я вам даю хороший совет: вы больше “укропам” такие вещи не давайте, они ими пользоваться все равно не умеют толком, а у нас и свое хорошее, нам без надобности», — сообщил Милонов в беседе с Федеральным агентством новостей.
Кроме того, депутат не исключил возможности того, что трофейное оружие ВСУ могут отправить в музеи для демонстрации подрастающему поколению. Помимо этого, он обратил внимание на наградные документы «Правого сектора»* (организация является экстремистской и запрещена на территории РФ), которые, вероятно, владельцам получить уже не получится.
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация