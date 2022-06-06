Депутат Госдумы Милонов официально занял кабинет экс-депутата Рашкина

Депутат Государственной думы Виталий Милонов официально разместился в кабинете бывшего коллеги Валерия Рашкина. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН).
Против депутата Рашкина вступил в силу обвинительный приговор по делу о незаконной охоте. Его жалоба об опровержении не рассматривалась Конституционным судом по причине несоответствия требованиям закона о КС. В итоге чиновнику присудили три года условного срока.
Виталий Милонов ранее выступил против проведения фестиваля для извращенцев в Перми и предложил всех любителей острых ощущений отправить в Донбасс. Его слова передает издание «Царьград».