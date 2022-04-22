Депутат Госдумы Матвейчев призвал уменьшить время работы продуктовых гипермаркетов в России

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Время работы продуктовых гипермаркетов необходимо сократить по
выходным дням, чтобы простимулировать развитие фермерских рынков России, заявил
депутат Государственной думы Олег Матвейчев.
Парламентарий направил соответствующий запрос на имя главы
Минпромторга Дениса Мантурова. Матвейчев подчеркнул, что изменение работы
крупных продуктовых магазинов поможет в развитии малого бизнеса в сельскохозяйственных
областях.
«В целях поддержки малого
бизнеса в сельскохозяйственной отрасли прошу вас рассмотреть вопрос о
целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы
продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)», — цитирует депутата RT.
После 25 апреля в Московской области начнутся посевные
работы, передает интернет-издание «Подмосковье
сегодня». Зампред правительства региона Георгий Филимонов отметил, что
область обеспечена семенами на 99%.
Первый зампред думского Комитета по экологии Владимир
Бурматов заявил, что российские корма для животных ничем не уступают
европейским по качеству, сообщает телеканал «360».
Рынок отечественной продукции сейчас занимает около 10%.