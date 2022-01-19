Депутат Госдумы Колунов объяснил резкий рост ставок на ипотечные кредиты

Депутат Госдумы Колунов объяснил резкий рост ставок на ипотечные кредиты Новости
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Депутат Госдумы Сергей Колунов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» объяснил, с чем связан рост ставок по ипотечным и потребительским кредитам.

Стоимость стройматериалов заметно увеличилась. На фоне усиления инфляционного давления Центробанк повысил ключевую ставку. Все эти факторы спровоцировали рост ипотечных кредитов в пределах четырех процентных пунктов.

«Проблема еще и в том, что выросла стоимость самого жилья. Себестоимость строительства увеличилась на 30–40%», — уточнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

В середине января ВТБ повысил ставку по ипотеке до 10,3%. В кредитной организации объяснили повышение ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ. Российский ипотечный рынок может вырасти на 20%

 
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