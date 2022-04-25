Депутат Госдумы Кастюкевич организовал доставку медикаментов жителям Херсонской области

«Мы сформировали общую потребность из тех препаратов, которые наиболее часто указывали жители в обращениях: обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные, противовирусные. А также частично удалось собрать наборы из лекарств по индивидуальным заявкам и просьбам, там где речь шла о препаратах для людей после инфарктов или инсультов, тяжелобольных пенсионерах», — рассказал парламентарий.