Депутат Госдумы Кастюкевич организовал доставку медикаментов жителям Херсонской области

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Российские военнослужащие, сотрудники Росгвардии и участники движения #МыВместе передали медикаменты жителям Чаплинки в Херсонской области. Об этом сообщил депутат Госдумы Игорь Кастюкевич.
Граждане освобожденного населенного пункта нуждались в лекарственных средствах. Они сообщили об этом в социальных сетях. Народный фронт и штаб #МыВместе отреагировали на эти обращения. Организацией помощи занимался депутат Игорь Кастюкевич. В прошлые выходные необходимые медикаменты были доставлены жителям Чаплинки.
«Мы сформировали общую потребность из тех препаратов, которые наиболее часто указывали жители в обращениях: обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные, противовирусные. А также частично удалось собрать наборы из лекарств по индивидуальным заявкам и просьбам, там где речь шла о препаратах для людей после инфарктов или инсультов, тяжелобольных пенсионерах», — рассказал парламентарий.
Ранее сообщалось, что депутат городского совета Мариуполя Константин Иващенко обратился к России и ДНР с просьбой направить гумпомощь жителям Центрального района города, передает RT.