Депутат Госдумы Хамзаев призвал запретить продажу алкоголя в День Победы

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Продажа алкогольных напитков в День Победы должна быть запрещена. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев.
В интервью для РИА Новости политик подчеркнул, что это решение должно распространяться на все регионы России. По его мнению, потребление алкоголя приводит к бытовым конфликтам, что противоречит уважительному отношению к празднику 9 мая.
«Наше предложение заключается в том, чтобы регионы на своем уровне ввели запрет на продажу алкогольной продукции в день празднования 9 Мая, в день великой Победы», — рассказал парламентарий.
Ранее пресс-служба Роструда рассказала, что в мае россиян ожидают две короткие рабочие недели. Об этом пишет RT.
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