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    Депутат Госдумы Хамзаев призвал запретить продажу алкоголя в День Победы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Депутат Госдумы Хамзаев призвал запретить продажу алкоголя в День Победы

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    globallookpress/Yevgeny Philippov

    Продажа алкогольных напитков в День Победы должна быть запрещена. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев.

    В интервью для РИА Новости политик подчеркнул, что это решение должно распространяться на все регионы России. По его мнению, потребление алкоголя приводит к бытовым конфликтам, что противоречит уважительному отношению к празднику 9 мая.

    «Наше предложение заключается в том, чтобы регионы на своем уровне ввели запрет на продажу алкогольной продукции в день празднования 9 Мая, в день великой Победы», — рассказал парламентарий.

    Ранее пресс-служба Роструда рассказала, что в мае россиян ожидают две короткие рабочие недели. Об этом пишет RT.

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