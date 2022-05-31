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Депутат Госдумы Гутенев отметил промышленный рост Подмосковья

Депутат Госдумы Гутенев отметил промышленный рост Подмосковья
obltv.ru / Prt Scr

Председатель комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев подтвердил значительный промышленный рост Подмосковья.

В беседе с «Радио 1» парламентарий отметил, что такому результату в немалой степени способствовала слаженная работа команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Депутат рассказал, что рост промышленности в Московской области за квартал составил 7% по сравнению с предыдущим периодом. Базой для такого роста стали создание комфортных условий для инвестиций, значительные преференции для малого и среднего бизнеса, активная работа Фонда регионального развития промышленности.

По мнению спикера, все это неизбежно должно было привести к росту промышленного производства. Также Московская область сохраняет позиции в числе лидеров в части роста и качества человеческого капитала, а также по привлечению инвестиций в отрасли промышленности высоких технологий.

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