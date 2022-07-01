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Депутат Госдумы Горелкин призвал пересмотреть стандарты подготовки IT-специалистов в России

Депутат Госдумы Горелкин призвал пересмотреть стандарты подготовки IT-специалистов в России
pxhere.com

Стандарты подготовки специалистов в сфере IT необходимо пересмотреть. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Депутат подчеркнул, что российским учебным заведениям необходимо повышать практикоориентированность подготовки специалистов, а также проводить их жесткий отбор. При этом речь идет не только о высшем образовании, но и о переподготовке и повышении квалификации.

«Нужно уходить от формального подхода. Соответствующая политическая воля есть у Минцифры», — приводит слова Горелкина ИА REX.

Отмечается, что в настоящее время в России существуют льготы для россиян, работающих в сфере IT. В частности сотрудники IT-компаний, в том числе юристы и маркетологи, имеют право на получение льготной ипотеки при соблюдении определенных критериев. 

it госдума льготы мнение обучение
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