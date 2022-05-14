Депутат Госдумы Федоров предложил давать гражданство РФ русскоговорящим с детства

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Гражданство Российской Федерации следует давать тем, кто с детства говорит на русском языке, заявил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.
По его словам, любой человек, который с детства говорит на русском, считается русским. Таким людям следует автоматически выдавать гражданство РФ, передает радиостанция «Говорит Москва».
«Надо включить русские исторические механизмы идентичности, так называемое обрусение. Суть этого механизма заключается в том, что любой человек, который с рождения говорит по-русски, считается русским и, соответственно, должен автоматически получать гражданство», — сообщил парламентарий.
Более 13 тыс. участников программы переселения получили гражданство России в этом году. Всего с момента запуска госпрограммы в РФ перебралось более одного миллиона человек.