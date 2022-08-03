Депутат Госдумы Делягин: Пелоси может конкурировать с Трампом на выборах президента США

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси может стать достойным кандидатом на должность главы государства. Так считает депутат Госдумы Михаил Делягин.
Он убежден, что американская конгрессвумен имеет все шансы обогнать бывшего президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году, несмотря на свой возраст.
«Она более пожилая, чем Байден, однако, как мы видим, более вменяемая. Сегодняшний американский президент показал, что для управления США можно не узнавать даже своих сотрудников», — отметил Делягин.
Ранее «Царьград» сообщил, что представитель Кремля Дмитрий Песков назвал визит Пелоси на Тайвань «чистой провокацией».