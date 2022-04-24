Депутат Госдумы Бутина: Галкин заигрался в комедианта в ситуации с Украиной

«Чужие мысли Максим Галкин передавать смешным голосом пародиста научился очень хорошо. Просто, в какой-то момент забыл, что функция его — актер-комедиант, и так вошел в роль, что возомнил себя героем», — подчеркнула депутат Госдумы в Telegram.