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Артист Максим Галкин забыл, что является актером и юмористом, когда высказывался о России и Украине. С таким заявлением выступила депутат Госдумы Мария Бутина.
Он всегда выполнял «роль клоуна», заметила парламентарий. Выпад Галкина заставил Бутину поставить артиста на место. Парламентарий отметила, что блогер запамятовал о своей функции комедианта.
«Чужие мысли Максим Галкин передавать смешным голосом пародиста научился очень хорошо. Просто, в какой-то момент забыл, что функция его — актер-комедиант, и так вошел в роль, что возомнил себя героем», — подчеркнула депутат Госдумы в Telegram.
Ранее Галкин выступил против спецоперации России на Украине. Он сообщил, что Москва ответственна за «большое количество страшных вещей» в соседнем государстве.
Напомним, что РФ добивается демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны России подчеркивали: огонь ведется по объектам военной инфраструктуры, а мирному населению ничего не угрожает. Спецоперация направлена на защиту жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Киева восемь лет.