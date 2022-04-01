Депутат Госдумы Бурляев считает, что Нетребко попалась «на удочку» западных СМИ

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Депутат Государственной думы России и народный артист Николай Бурляев не исключает, что слова оперной певицы Анны Нетребко о событиях на Украине являются следствием ее заблуждения. По словам актера, артистка могла попасться «на удочку» западных СМИ.
Бурляев полагает, что звезда оперы оказалась под давлением европейской и американской прессы, трактующей происходящую в мире ситуацию в выгодном для Запада свете. По мнению артиста, певица могла довериться пропаганде, поскольку уже много лет ее основным местом жительства является Австрия.
«Значит у нее есть недопонимание того, что происходит сейчас. Мир зомбирует людей массовой информацией и, может быть, эти люди попались на эту удочку. Потому что они смотрят западные программы и не знают, не понимают, ради чего это делается и почему мировой фашизм поддерживает Украину», — цитирует депутата РЕН ТВ.
Также режиссер допустил, что Россия еще может простить отвернувшихся от нее звезд. По словам парламентария, это произойдет, если покинувшие страну знаменитости принесут публичные извинения.
Анна Нетребко пострадала от «культуры отмены» на Западе, которая в ее случае проявилась расторжением контрактов о сотрудничестве с зарубежными операми. Через несколько недель после этого она заявила, что не поддерживает Москву в происходящих на Украине событиях.