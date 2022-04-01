Депутат Госдумы Бурляев считает, что Нетребко попалась «на удочку» западных СМИ

«Значит у нее есть недопонимание того, что происходит сейчас. Мир зомбирует людей массовой информацией и, может быть, эти люди попались на эту удочку. Потому что они смотрят западные программы и не знают, не понимают, ради чего это делается и почему мировой фашизм поддерживает Украину», — цитирует депутата РЕН ТВ.