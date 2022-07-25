Президент Украины Владимир Зеленский может вскоре лишиться должности. Главу государства могу свергнуть силовики или обычные граждане страны, уверен депутат Госдумы Дмитрий Белик.
С каждым днем Украина все больше теряет себя как государство, констатировал политик. Его слова приводит издание URA.RU.
«Так что американской марионетке Зеленскому не суждено остаться в истории символом борьбы, как бы ему этого не хотелось, конец его преступной эпохи — это лишь вопрос времени, причем не очень долгого», — добавил Белик.
Напомним, что на Украине проводится спецоперация по денацификации. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса.