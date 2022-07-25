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Депутат Госдумы Белик не исключил скорого свержения Зеленского украинцами

Депутат Госдумы Белик не исключил скорого свержения Зеленского украинцами
globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Президент Украины Владимир Зеленский может вскоре лишиться должности. Главу государства могу свергнуть силовики или обычные граждане страны, уверен депутат Госдумы Дмитрий Белик.

С каждым днем Украина все больше теряет себя как государство, констатировал политик. Его слова приводит издание URA.RU.

«Так что американской марионетке Зеленскому не суждено остаться в истории символом борьбы, как бы ему этого не хотелось, конец его преступной эпохи — это лишь вопрос времени, причем не очень долгого», — добавил Белик.

Напомним, что на Украине проводится спецоперация по денацификации. Она направлена на защиту мирного населения Донбасса.

белик Зеленский Украина
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