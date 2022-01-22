Депутат Госдумы Бальбек: на Украине не верят обещаниям Зеленского «вернуть» Крым

Депутат Госдумы Бальбек: на Украине не верят обещаниям Зеленского «вернуть» Крым Новости
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Крымский политэксперт, депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на слова украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав Украины.

Бальбек подчеркнул, что Зеленскому нечем похвастаться, поэтому ему «остается только мед в речах лить». Об этом депутат рассказал РИА Новости.

«Наверное, сегодня украинский президент проснулся в хорошем настроении и подумал, что бы приятное сказать народу, причем с туманными сроками, но очень сильно ожидаемое. Вот и разразился очередной тирадой про возвращение Крыма и Донбасса. Возможно, его побуждения были искренними, вот только в эти обещания не верят ни в Донбассе, ни на Украине, про Крым и говорить нечего», — сказал Бальбек.

Ранее глава ВМС Германии, вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что крымский полуостров никогда не вернется в состав Украины. Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведенного референдума. Об этом сообщает телеканал «360».

 
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