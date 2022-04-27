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    Депутат горсовета Александр Кобец стал новым мэром Херсона

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Депутат горсовета Александр Кобец стал новым мэром Херсона

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    wikimedia.org/Yevhenii Ihnatiev, quadsquad.ks.ua/CC BY-SA 4.0

    Новым мэром Херсона, который находится под контролем российских сил, назначили депутата городского совета Александра Кобеца, экс-градончальник Игорь Колыхаев уволен. Главой Херсонской области стал Владимир Сальдо, который руководил городом до 2012 года. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации населенного пункта.

    Кобец родился в Херсоне в 1959 году. До развала Советского Союза он служил в КГБ, потом в СБУ, откуда отправился на пенсию в 2010 году, передает РИА Новости.

    Сальдо занимал пост мэра Херсона в период с 2002 по 2012 год, когда избирался в Верховную раду от Партии регионов. После этого он был депутатом городского совета Херсона.

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