Депутат Горелкин назвал условие для разблокирования Instagram в России

Американскую соцсеть Instagram** (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) могут разблокировать в России, если руководство платформы изменит свою политику, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Instagram должна принести свои извинения за распространение недостоверной информации о россиянах. В противном случае, соцсеть не сможет вернуться в РФ.
«Во-первых, эта социальная сеть должна изменить свою политику, они должны заблокировать любые призывы убивать наших граждан, моих сограждан. Во вторую очередь, они должны извиниться перед российскими гражданами», — сказал Горелкин, отвечая на вопросы Telegram-канала «Диалог».
Тверской суд Москвы в марте признал деятельность Instagram экстремисткой. Отмечается, что россиян не будут привлекать к ответственности за использование этой площадки.
- * – запрещенная в РФ экстремистская организация
- ** – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ