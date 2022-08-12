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Депутат Горелкин назвал условие для разблокирования Instagram в России

Депутат Горелкин назвал условие для разблокирования Instagram в России
pxhere.com

Американскую соцсеть Instagram** (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) могут разблокировать в России, если руководство платформы изменит свою политику, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Instagram должна принести свои извинения за распространение недостоверной информации о россиянах. В противном случае, соцсеть не сможет вернуться в РФ.

«Во-первых, эта социальная сеть должна изменить свою политику, они должны заблокировать любые призывы убивать наших граждан, моих сограждан. Во вторую очередь, они должны извиниться перед российскими гражданами», — сказал Горелкин, отвечая на вопросы Telegram-канала «Диалог».

Тверской суд Москвы в марте признал деятельность Instagram экстремисткой. Отмечается, что россиян не будут привлекать к ответственности за использование этой площадки.

  • * – запрещенная в РФ экстремистская организация
  • ** – соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
instagram разблокировка Россия
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