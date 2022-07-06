Депутат Гимбатов назвал необходимым закон о спецполномочиях кабмина в экономической сфере

Депутат Госдумы Андрей Гимбатов в своем Telegram-канале рассказал о принятом во втором чтении новом законе, наделяющем Правительство России специальными полномочиями в экономической сфере.
По мнению народного избранника, одобренные меры жизненно необходимы стране в условиях санкционного противостояния, инициированного коллективным Западом, и во время проведения спецоперации по денацификации Украины. Новый закон дает руководству государства право проводить контртеррористические и иные операции за рубежом, а также временно и краткосрочно пользоваться полномочиями для стабилизации экономики России.
Депутат отметил, что предусмотренные документом нормы нужны для обеспечения выполнения важнейших государственных задач. Гимбатов считает, что в сложившихся обстоятельствах не до сантиментов — главное, выполнить оборонный заказ. Он уверен, что закон будет принят в третьем чтении.