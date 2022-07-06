Депутат Гимбатов назвал необходимым закон о спецполномочиях кабмина в экономической сфере

По мнению народного избранника, одобренные меры жизненно необходимы стране в условиях санкционного противостояния, инициированного коллективным Западом, и во время проведения спецоперации по денацификации Украины. Новый закон дает руководству государства право проводить контртеррористические и иные операции за рубежом, а также временно и краткосрочно пользоваться полномочиями для стабилизации экономики России.