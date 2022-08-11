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Депутат Гемпель: Крым «не по зубам» Зеленскому

Депутат Гемпель: Крым «не по зубам» Зеленскому
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/Globallookpress

Глава парламента Республики Крым Юрий Гемпель высказался о недавнем заявлении Владимира Зеленского, который назвал полуостров «частью Украины».

В беседе с журналистами РИА Новости глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям назвал словам Зеленского «очередным пшиком», добавив, что Крым надежно укреплен в военном плане, а киевскому режиму он попросту «не по зубам».

«Крым надежно укреплен в военном плане и никому не по зубам, особенно украинским националистам. Как бы не храбрился Зеленский, все его слова и обещания – очередной пшик», – заявил Юрий Гемпель.

Политик отметил, что Киев использует тему Крыма исключительно для выманивания нового транша от Запада.

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