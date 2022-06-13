Побег за границу не спасет президента Украины Владимира Зеленского от народной расправы. В этом уверен депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.
Он подчеркнул, что действующему украинскому лидеру придется расплатиться за преступления в отношении собственных граждан.
«Пусть всякие зеленские с резниковыми помнят: когда они сбегут хоть в Лондон, хоть в Вашингтон, за ними придут родные и близкие не только тех, кто погиб под выпущенными по их приказам снарядами, но и тех, кто эти снаряды выпускал и заслуженно наказан за свои преступления», — процитировали Вассермана журналисты «РЕН ТВ».
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что киевская хунта добровольно пошла на аннексию Украины Польшей. Информацию передали корреспонденты RT.