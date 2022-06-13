Депутат ГД Вассерман заявил, что побег за границу не спасет Зеленского от народной расправы

«Пусть всякие зеленские с резниковыми помнят: когда они сбегут хоть в Лондон, хоть в Вашингтон, за ними придут родные и близкие не только тех, кто погиб под выпущенными по их приказам снарядами, но и тех, кто эти снаряды выпускал и заслуженно наказан за свои преступления», — процитировали Вассермана журналисты «РЕН ТВ».