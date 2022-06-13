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Депутат ГД Вассерман заявил, что побег за границу не спасет Зеленского от народной расправы

Депутат ГД Вассерман заявил, что побег за границу не спасет Зеленского от народной расправы
Volodymyr Zelensky/Globallookpress

Побег за границу не спасет президента Украины Владимира Зеленского от народной расправы. В этом уверен депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Он подчеркнул, что действующему украинскому лидеру придется расплатиться за преступления в отношении собственных граждан.

«Пусть всякие зеленские с резниковыми помнят: когда они сбегут хоть в Лондон, хоть в Вашингтон, за ними придут родные и близкие не только тех, кто погиб под выпущенными по их приказам снарядами, но и тех, кто эти снаряды выпускал и заслуженно наказан за свои преступления», — процитировали Вассермана журналисты «РЕН ТВ».

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что киевская хунта добровольно пошла на аннексию Украины Польшей. Информацию передали корреспонденты RT.

Вассерман госдума демилитаризация Денацификация ДНР Донбасс Зеленский Киев ЛНР Украина
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