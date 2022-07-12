Депутат ГД Вассерман: попытки Японии изолировать Россию обречены на провал

Он отметил, что Вашингтон уже попытался провернуть сценарий по экономическому давлению на Москву, однако у него ничего не вышло. По словам политика, у Токио также нет шансов. Кроме того, Вассерман выразил уверенность, что Россия не ответит на очередные выпады со стороны Японии, передает «ПолитРоссия».