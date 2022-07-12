Депутат ГД Вассерман: попытки Японии изолировать Россию обречены на провал

Япония пытается переманить на сторону антироссийских санкций нейтральные страны G20. Но ее планы по изоляции РФ обречены на провал, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Он отметил, что Вашингтон уже попытался провернуть сценарий по экономическому давлению на Москву, однако у него ничего не вышло. По словам политика, у Токио также нет шансов. Кроме того, Вассерман выразил уверенность, что Россия не ответит на очередные выпады со стороны Японии, передает «ПолитРоссия».
«Мы не будем обращать особого внимания на это. Политики пакостят, а мы сотрудничаем с коммерсантами», — подчеркнул он.
Ранее телеканал RT сообщил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала антироссийские заявления премьера Японии Фумио Кисиды касательно ядерного оружия. По словам дипломата, это вызывает недоумение.