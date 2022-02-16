Депутат ГД Рябцева указала на заказчиков допингового скандала вокруг Валиевой

Депутат ГД Рябцева указала на заказчиков допингового скандала вокруг Валиевой Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Олимпийский и Паралимпийский комитеты США причастны к развернувшемуся вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой допинговому скандалу, считает депутат Госдумы Жанна Рябцева.

Спортивный арбитражный суд (CAS) по итогам семи часов заседания встал на сторону 15-летней российской фигуристки и допустил ее к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

Ситуация с допинговым скандалом подошла к логическому завершению, отметила в своем Telegram-канале парламентарий. По мнению Рябцевой, «очередная громкая провокация» против России не удалась, однако Валиевой помотали нервы перед выступлением.

«Откуда растут уши, тоже понятно сразу: "Олимпийский и Паралимпийский комитеты США заявили, что "разочарованы" вердиктом CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой"», — написала депутат.

Ранее адвокат Валиевой Анна Козьменко заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) искажает факты по делу российской фигуристки. Слова представителя МОК Дениса Освальда об источнике допинга у Камилы Валиевой грубо нарушают актуальные правила, подчеркнула юрист.

 
загрузка...
 
валиева допинг допинг-скандал олимпиада-2022 рябцева
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru