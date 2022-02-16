Депутат ГД Рябцева указала на заказчиков допингового скандала вокруг Валиевой

Олимпийский и Паралимпийский комитеты США причастны к развернувшемуся вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой допинговому скандалу, считает депутат Госдумы Жанна Рябцева.

Спортивный арбитражный суд (CAS) по итогам семи часов заседания встал на сторону 15-летней российской фигуристки и допустил ее к участию в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине.

Ситуация с допинговым скандалом подошла к логическому завершению, отметила в своем Telegram-канале парламентарий. По мнению Рябцевой, «очередная громкая провокация» против России не удалась, однако Валиевой помотали нервы перед выступлением.

«Откуда растут уши, тоже понятно сразу: "Олимпийский и Паралимпийский комитеты США заявили, что "разочарованы" вердиктом CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой"», — написала депутат.

Ранее адвокат Валиевой Анна Козьменко заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) искажает факты по делу российской фигуристки. Слова представителя МОК Дениса Освальда об источнике допинга у Камилы Валиевой грубо нарушают актуальные правила, подчеркнула юрист.

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