Депутат ГД Пискарев: иноагенты не должны получать от государства финансовую поддержку

Законопроект о лишении иноагентов возможности получать от государства финансовую поддержку внесен в Госдуму РФ. Группу депутатов-авторов инициативы возглавил председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
По мнению парламентария, недопустимо заниматься спонсорством лиц, в чью задачу входит продвижение в массы идеологии враждебных России стран.
«Мы считаем неправильным предоставлять какие-либо льготы и преференции людям и организациям, которые продвигают в нашей стране интересы иностранных, и чаще всего недружественных нам государств», — рассказал Пискарев журналистам.
Ранее депутат заявил, что Москва не препятствует деятельности на территории РФ иноагентов. Однако допускать их влияния на подрастающее поколение нельзя, считает он.