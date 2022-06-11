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Депутат ГД Пискарев: иноагенты не должны получать от государства финансовую поддержку

Депутат ГД Пискарев: иноагенты не должны получать от государства финансовую поддержку
Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

Законопроект о лишении иноагентов возможности получать от государства финансовую поддержку внесен в Госдуму РФ. Группу депутатов-авторов инициативы возглавил председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

По мнению парламентария, недопустимо заниматься спонсорством лиц, в чью задачу входит продвижение в массы идеологии враждебных России стран.

«Мы считаем неправильным предоставлять какие-либо льготы и преференции людям и организациям, которые продвигают в нашей стране интересы иностранных, и чаще всего недружественных нам государств», — рассказал Пискарев журналистам. 

Ранее депутат заявил, что Москва не препятствует деятельности на территории РФ иноагентов. Однако допускать их влияния на подрастающее поколение нельзя, считает он.

госдума иноагент пискарев
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