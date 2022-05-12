Депутат ГД Делягин: власти Петербурга игнорируют инциденты с фальшивыми квитанциями ЖКХ

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Петербуржцам стоит обращаться к правоохранителям после получения фальшивых платежек. Такое заявление сделал депутат Госдумы Михаил Делягин.
Эксперт побеседовал с журналистами Федерального агентства новостей и осудил бездействие губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Власти города игнорируют инциденты с фальшивыми квитанциями ЖКХ. Вместе с тем люди продолжают их получать.
«Жители города привыкли, что зимой нужно смотреть наверх, потому что это только во время блокады одна сторона улицы была наиболее опасна при артобстреле, а при господине Беглове опасны все стороны улиц. С платежками то же самое. Если вы попали под такое выдающееся управление, будьте бдительны. Подавайте в суд, обращайтесь в полицию по поводу каждой такой платежки. Если вами управляют люди типа господина Беглова, что тут поделаешь. Думать надо в следующий раз, за кого будете голосовать», — добавил эксперт.
Петербуржцы столкнулись с большим количеством проблем при губернаторстве Беглова. Среди них плохая уборка города, мусорные свалки и неподготовленность сферы здравоохранения к пандемии коронавирусной инфекции.